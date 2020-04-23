Küresel salgın koronavirüs nedeniyle, Euroleague ve Türkiye Süper Ligi’nin askıya alınmasıyla Sırbistan’a dönen Fenerbahçe Beko coachu Zeljko Obradovic, kulübüyle arasında çıkan dedikodulara son verdi. Liglerin devam edip etmeyeceği ya da ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik sürerken Obradovic’in kontratıyla ilgili de birçok haber ortaya atılmıştı. Sırp çalıştırıcı buna karşılık taraftara yönelik bir yazılı açıklama yaptı.

‘Bu konuda sıkı prensiplerim var’

Obrovic şunları söyledi: “Haziran 2020’ye kadar Fenerbahçe Beko’nun coachuyum. Ve bu durumda yaptığım tek şey Fenerbahçe’nin çıkarlarına odaklanmak. Sözleşmenin uzatılmasıyla ilgili olarak, ne kulübümden ne de başka bir kulüpten hiç kimseyle konuşmadım. Şimdiye kadar bana bir teklif de gelmedi. Ayrıca, profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var. Şu ana kadar diğer kulüpler ve kendi kulübümle görüşme yaptığıma dair çıkan tüm haberler gerçeği yansıtmayan yalan haberlerdir. Duruma açıklık getirmek için önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe’nin koçu olmaya devam etmenin birinci önceliğim olduğunu söylemek istiyorum. Bu isteğimi Fenerbahçe taraftarları ile paylaşmak istedim”.