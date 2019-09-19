Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya’da iki özel maç oynayacak.

Burada iki maça çıkacak olan Sarı-Lacivretliler ilk sınavını bugün 21.30’da De’Longhi Treviso Basket ile karşılaşacak.

Obra’nın askerleri yarın da Bologna’da Virtus Segafreda Bologna ile mücadele edecek. Kafilede Ali Muhammed, Sloukas, Westermann, Melih, Efe, Tarık,Datome, Kalinic, Berkay, Williams, Lauvergne, Ahmet ve Stimac yer alıyor. İzinli olan De Colo ile sakatlığı bulunan Egehan takımda yer almıyor.