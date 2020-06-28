Obradovic’e veda töreni

7 yıl boyunca, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’na sadece tarihi başarılar değil aynı zamanda yeni bir vizyon kazandıran Zeljko Obradovic’in gidişi büyük yankı uyandırmıştı. Obra, Fenerbahçe yönetimiyle, İstanbul’da 2 gün süren müzakereler sonunda kararını Belgrad’a dönüp ailesiyle birlikte vereceğini söylemişti. Efsane çalıştırıcı, kulübe 1 sezon boyunca takım çalıştırmak istemediğini bildirerek, ayrılık kararı almıştı. Yönetimin ise Fenerbahçe ailesinin bir bireyi olarak nitelendirilen Obradovic için bir veda töreni düzenleyeceği öğrenildi. Bunun da ilk seyircili maçta gerçekleşeceği belirtildi. Öte yandan yeni coach ve kadro konusunda 1 ay içinde yapılanmanın tamamlanacağı belirtilen Sarı-Lacivertliler’de antrenör adayları arasında; Jasikevicius, Orhun Ene, Erdem Can (Obra’nın yardımcısı), Ertuğrul Erdoğan ve Ufuk Sarıca yer alıyor.