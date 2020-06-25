Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve 1 sene takım çalıştırmak istemediğini belirten Zeljko Obradovic'e flaş bir teklif geldi.

Partizan’dan teklif

Milliyet'in haberine göre; Zeljko Obradovic’in aldığı ayrılık kararının ardından teklifler de gündeme çıkmayı başladı. İlk Euroleague şampiyonluğu yaşadığı ve taraftarı olduğu Partizan kulübünün kendisini davet ettiği, antrenör olmasa bile danışman olarak kulüp bünyesinde yer alması teklifinde bulunduğu belirtildi.

Barcelona ilgisi

Çocuklarının yaşadığı şehir olan Barcelona’nın Obradovic’e ilgili geçtiğimiz yıl sık sık gündeme getirilmişti. Barcelona’da evi ve restaurantı da bulunan Obradovic’in bir yıl dinlenmenin ardından bu seçeneği değerlendirmek istemesi, farklı bir gelişme durumunda ise Euroleague’in zirveye oynayacak tüm takımlarından istediği kontratı alabileceği gerçeğinin de Obradovic’in 3 yıllık kontrata soğuk bakmasını sağladı. Sonuçta Avrupa’nın en kariyerli coachu, müthiş günler geçirdiği Fenerbahçe’yle sessiz sedasız vedalaştı.