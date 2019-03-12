Obradovic ve Datome ödüle layık görüldü

Zeljko Obradovic ve Luigi Datome, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından ödüle layık görüldü.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncularımızdan Luigi Datome, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri arasında yapılan oylamada ödüle layık görüldü.

15. Bilim Kültür Spor Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlikte Başantrenörümüz Zeljko Obradovic “Yılın Antrenörü” ödülünün sahibi oldu. Koç Zeljko Obradovic adına ödülü Takım Menajerimiz Cenk Renda aldı. “Yılın En İyi Sporcusu” ödülüyse Erkek Basketbol Takımımızın başarılı oyuncusu Luigi Datome'nin oldu.

Keyifli geçen organizasyon, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi."