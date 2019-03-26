Obradovic, Thanasis Giannakopolous’un cezanesine katıldı

Zeljko Obradovic, İstanbul’dan Atina’ya seyahat etti ve Thanasis Giannakopoulos’un cenazesine katıldı.

Panathinaikos ile büyük başarılar yakalamış iki eski isim, Zeljko Obradovic ve Vassilis Spanoulis, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Thanasis Giannakopoulos’un cenazesine katıldı.

Her iki isim de cenazeye katılan taraftarlardan büyük alkış aldı.

Obradovic geçtiğimiz günlerde Giannakopoulos hakkında: “Bana her zaman yardım eden, harika bir insandı. Sadece bana da değil. Çalıştığı herkese yardımı dokundu. Her zaman kalbimizde olacak” demişti.

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