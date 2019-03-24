Obradovic: Özellikle savunmada çok iyiydik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında evinde ağırladığı TOFAŞ'ı 89-65 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncusu Ahmet Düverioğlu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının bugünkü oynama şekillerinden memnun olduğunu dile getiren Obradovic, “Oyuncularda yaşadığımız sakatlık sorunlarından dolayı ilk saniyeden itibaren agresif ve ciddi bir maç oynamamız gerekiyordu. Bugün oynama şeklimizden çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle savunma açısından çok iyiydiler. Hücumda da topu çok iyi kullandılar ve 23 asistimiz vardı. Hücum ribaundlarında da agresiftik. Özellikle Ahmet bugün çok iyi oynadı. Oyuncularımı bu güzel maç ve önemli galibiyet için tebrik ediyorum. Taraftara da Her zamanki gibi destekledikleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İyi bir maç çıkardıklarını belirten Ahmet Düverioğlu ise sözlerine şu şekilde noktaladı:

“İyi maç oynadığımızı düşünüyorum. Karşı takımın iyi bir kadrosu olduğunu biliyorduk. Hem yedekte hem de ilk beşte geniş bir kadro yapılanmasına sahiplerdi. Kaybettiğimiz EuroLeague maçından sonra bugün reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Agresif oynadık ve daha çok istedik diyebilirim. Taraftarımızın önünde kendi sahamızda avantajımızı sağlayarak iyi maç sergiledik.”