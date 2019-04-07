Obradovic: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 93-70 yendikleri maçta gösterdikleri performans nedeniyle oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, "Ciddi bir maç oynadık. Sezonun bu bölümünde derin rotasyonla oynamak çok önemli. Neredeyse 1 gün arayla maç yapıyoruz. Oyuncularımı gösterdikleri performans için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA