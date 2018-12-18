Obradovic: Kazanmak istiyorsak çok iyi bir oyun ortaya koymalıyız

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2018, Salı 10:26
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Obradovic: Kazanmak istiyorsak çok iyi bir oyun ortaya koymalıyız

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 13'üncü haftasında bugün 20.45'te CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Euroleague'de kazanmaya devam edebilmeleri için mutlaka maçın son anına kadar mücadele etmeleri gerektiğini belirten Zeljko Obradovic, "Uzun yıllardır aynı koçla ve oyuncu kadrosuyla çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Önemli olan şey ise oyunlarında bu sezon bazı değişiklikler yapmış olmaları. Buna hazır olmak zorundayız. CSKA'nın maçın ilk anından son saniyesine kadar savaşan bir ekip olduğunu biliyoruz. Her pozisyonda çok yetenekli bir takımdan bahsediyoruz. EuroLeague'de kazanmaya devam etmek istiyorsak, çok iyi bir oyun ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.

DHA

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