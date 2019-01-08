Obradovic: Kaliteli bir takımla karşılaşacağız

Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Khimki Moskova ile oynayacağı karşılaşma öncesi başantrenör Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.

08 Ocak 2019, Salı 11:42
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Obradovic: Kaliteli bir takımla karşılaşacağız

Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Khimki Moskova ile oynayacağı karşılaşma öncesi başantrenör Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.

Deneyimli koç, “En önemli skor opsiyonları olan Alexey Shved’i uzun süredir kullanamayan bir takımla oynayacağız. Bu gerçek onların oyunlarını değiştirmelerine neden oldu ve şu anda gerçekten farklı bir basketbol oynuyorlar. Rakibimiz son dönemde çok iyi bir basketbol ortaya koyuyor. Kaliteli bir takımla karşılaşacağız ve oldukça zorlu bir maç bekliyorum” dedi.

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