Fenerbahçe Beko’nun coachu Zeljko Obradovic, La Casa de Papel’de ‘Helsinki’ rolüyle tanıdığımız ünlü oyuncu Darko Peric’e konuştu. Obradovic, “Türkiye’yi ve İstanbul’u seviyorum. İstanbul’a daha önce de gelmiştim ama burada yaşamak çok farklı. Çok büyük bir şehir. 16-20 milyon insan yaşıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olduğum için de onur duyuyorum. 25-30 milyon taraftarımız var ve her deplasmanda tribünde hep taraftarlarımız oluyor. Benim takımlarım da bir kişi tüm takımdan önemli değildir. Bütün olay bu. Kazanmak için önce kaybetmeyi öğrenmelisiniz. Coachluk kariyerime baktığımda ise farklı ülkelerden insanlarla tanışmaktan ve arkadaşlıklar edinmekten büyük keyif aldım” diye konuştu.