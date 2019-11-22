Obradovic: Detayları düşünecek zaman yok

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında LDLC ASVEL Villeurbanne takımına konuk oluyor.

Bu akşam TSİ 22:45’te Astroballe’de oynanacak mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Spiros Gkontas (Yunanistan) ve Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Mücadele öncesi Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Obradovic'in maç önü görüşleri:

Detaylar üzerinde çok fazla düşünebilmek için yeterli zamanın olmadığı süreçteyiz. Çift maç haftasındayız ve 2 maç arasında yalnızca 48 saat var. Reaksiyon göstermeye çalışmalı, kendimizi hazırlamalı ve mümkün olan en iyi oyunu ortaya koymalıyız.