Obradovic: Çok ciddi ve iyi oynadık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’u 89-64 yenen Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, "Güzel bir maç oldu. Tüm oyuncularıma süre verdiğim için mutluyum. Çok ciddi ve iyi oynadık. Taraftara oluşturdukları atmosfer için teşekkür ediyorum. Onların desteği ve oyuncularımız için yaptıkları bizim için çok değerli." diye konuştu.

AA