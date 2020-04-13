Obradovic bir günde, benden fazlasını kazanıyor

2019 Dünya Kupası’nda hiç şans verilmeyen Arjantin’i finale kadar çıkartmayı başarmış Arjantin Milli Takımı’nın 56 yaşındaki başarılı antrenörü Sergio “Oveja” Hernandez samimi açıklamalarda yaptı.

Olimpiyatlarda takımın başında olamayabileceğini ve yurt dışından gelecek tekliflere açık olduğunu söyleyen Hernandez ‘Kariyerimde kazanamadığım tek şey paraydı.” diyerek durumu şöyle örneklendirdi: “Avenida del Libertador’da bir daire satın alabilir miyim? Hayır. 70 metrekare bir evde yaşıyorum. Bunu okuyacak ve bir çok şey düşünecek insanlar var ki kesinlikle şikayet etmiyorum. Ama örneğin; Zeljko Obradovic bir günde, benim bir ayda kazandığımdan fazlasını kazanıyor” dedi.