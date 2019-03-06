Avrupa’daki basketbol başantrenörleri, haklarını daha iyi savunmak ve ortak çıkarlarda birlikte mücadele etmek için, EuroLeague Antrenörler Birliği adı altında bir dernek kurdu.

EuroLeague Antrenörleri Birliği’nin İspanya’nın başkenti Madrid’deki bir otelde yaptığı tanıtıma, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, eski Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, eski Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Ahmet Çakı ve eski Maccabi Tel Aviv Başantenörü Neven Spahija katıldı.

Başantrenörlerin, ortak çıkarların savunulmasında tek ses olmasını hedefleyen EuroLeague Antrenörler Birliği’nin başkanlığına Obradovic, başkan yardımcılığına da Laso’nun getirildiği açıklandı. Şu anda 16 kişiden oluşan konseyde, Türk başantrenörlerden Ergin Ataman ve Ahmet Çakı da yer aldı.

"Bu sezon 8 başantrenör görevlerinden alındı. İlk yapmak istediğimiz şey, pozisyonumuzu korumak." diyen Obradovic, sporcuların ve hakemlerin kurdukları gibi başantrenörlerin de kendilerini güvende hissedecekleri bir dernek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

EuroLeague'in Avrupa’daki en büyük basketbol organizasyonu olduğunu ifade eden Obradovic, "Her birimiz kulüplerimizde basketbolun geleceğine ilişkin açıklamalar yapıyoruz ama bu dernekte basketbolu daha iyiye götürmek için nelerin yapılacağını konuşmak, taraftarlar ile daha yakından ilişki kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırp başantrenör, EuroLeague'in mevcut halde en büyük sorununun fikstür olduğunu, basketbolun en önemli öğesi oyuncuların, dinlenmeleri gerektiğini dile getirdi.

Obradovic, "EuroLeague'de çalışan başantrenörlerden hiçbiri milli takımlarda bulunmuyor. Eğer milli takımda görev yapsalar ne halde olurlardı hiç düşünebiliyor musunuz? Bu tartışmamız gereken zor bir konu." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Pablo Laso da başantrenörler olarak basketbol içindeki geleceklerini düşünmek zorunda olduklarını vurgulayıp, tek ses olmanın önemine dikkati çekerek, "İyi bir adım atıldığını düşünüyorum. Bundan sonra çok sayıda stratejik karar için birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvat Başantrenör Neven Spahija, gelecekte tüm EuroLeague başantrenörlerinin bu derneğe katılımının zorunlu hale getirileceğini savunurken, İspanyol Başantrenör Xavi Pascual ise sağlık sorunu olan ya da kariyerlerinin sonuna gelen başantrenörlere de yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti.