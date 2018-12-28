Obradovic 4.kez dalya diyecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 400. resmi maçına THY Avrupa Ligi’nde Real Madrid karşısında çıkacak.
Fenerbahçe’nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, Sarı-Lacivertliler’de 4. kez dalya heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe’yi 5 yılda Avrupa’nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, 399 resmi maçta takımıyla 310 galibiyet gördü. Euroleague’de bugün, geçen sezon finalde kaybettiği Real Madrid’i ağırlayacak Fenerbahçe Beko, Obradovic’le maçların yüzde 78’ini kazandı.