Obi Mikel: Gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyoruz

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Lider Sivasspor’un kazandığı haftada iki ekibin de kayba tahammülü yoktu. Bordo Mavili ekip sahasında taraftarının da büyük desteği ile golcüsü Sörloth'un da katkısı ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmaya çok yakındı. Ancak Fatih Terim'in öğrencileri özellikle 2. yarıda baskılı bir oyun oynayarak buna izin vermedi ve 90. dakikada Nagatomo'nun golü skoru belirledi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve temponun bir an bile düşmediği maçta kazanan çıkmadı.

Mücadelenin ardından John Obi Mikel, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Obi Mikel'in maç sonu açıklamaları:

"Gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyoruz, kazanabilirdik. Belki adil olan skor 1-1 gibi gözükse de biz bu maça kazanmak için çıkmıştık."