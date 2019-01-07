Fenerbahçe 18 yaşındaki Oben Saraçoğlu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı. Galatasaray alt yapısında yetişen Oben Saraçoğlu 2017 yılında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Peki, Oben Saracoglu kimdir? İşte Oben Saracoglu hakkında bilinmeyenler...

Oben Saraçoğlu kimdir?

Oben Saracoglu 10 Ağustos 2000 İstanbul doğumlu. Merkez orta saha oyuncusu olan 18 yaşındaki futbolcu 1.76 bouynda. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Oben Saraçoğlu futbola 2011 yılında Galatasaray alt yapısında başladı.

Oben Saraçoğlu 2011 yılından 2017 yılına kadar Galatasaray alt yapısının bir çok yaş grubunda forma giydi. O döneme kadar profesyonel yapılmayan Oben Saraçoğlu sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye tranfser oldu.

Bu sezon Fenerbahçe ile Spor Toto Gelişim Elit U19 takımında oynayan Oben Saraçoğlu 14 karşılaşmada 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray formasıyla kariyerinde 16 gol kaydeden Oben'in Fenerbahçe formasıyla ise bir golü bulunuyor.

Fenerbahçe 24 Aralık 2018 itibari ile Oben Saraçoğlu ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Oben Saraçoğlu'nun Galatasaray döneminden bir kare...