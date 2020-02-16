O Ses Türkiye birincisi kim oldu?

O Ses Türkiye'de finale dakikalar kaldı. Final heyecanı yaşanan O Ses Türkiye bu akşam sezona veda ediyor. Heyecanın doruklarda olduğu O Ses Türkiye'de finale kalan iki isim belli oldu.

O Ses Türkiye 2020 şampiyonu Alkan Dalgakıran oldu. 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye.

Uygar Erdoğan

Finalin diğer ismi de Uygar Erdoğan oldu. Beyazıt Öztürk'ün takımında olan Uygar Erdoğan, 1993 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Sivas’lı Erdoğan ailesinin ikinci evladı olan Uygar'ın bir de erkek kardeşi var.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLER

Soner Kip: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz’un takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan’ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise’nin takımında

HADİSE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O Ses Türkiye'de finale dakikalar kaldı. Yavaş yavaş elemelerin olduğu yarışmada ilk veda eden isim belli oldu. Veda eden isim ise Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar oldu. Hadise, Eyüp Sultan elendikten sonra sahneye çıktı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

15 Şubat Cumartesi günü Tv8’de canlı olarak yayınlanan O Ses Türkiye finalinin kazananı Alkan Dalgakıran oldu.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

Geçtiğimiz sezon yarışmayı birinci tamamlayan Ferhat Üngür 500 bin TL para ve hibrit araç ödülünün sahibi olmuştu. Bu sezonda yarışmayı birinci tamamlayan yarışmacıya 500 bin TL para ödülü verileceği iddia ediliyor. Arabanın verilip verilmeyeceği konusunda ise bir bilgi yok.