O Ses Türkiye 2019 birincisi Ferat Üngür kimdir?

O Ses Türkiye’nin bu yılki finalistlerinden biri de Ferat Üngür oldu. Yarışmaya bir türküyle katılan Ferat Üngür, farklı tarzlarda da şarkılar söylüyor. Peki, binlerce kişi arasından seçilen ve büyük finale kadar kalmayı başaran Ferat Üngür kimdir?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.