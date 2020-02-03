‘O sene bu sene olacak inşallah’

Fenerbahçe karşısında alınan 2-1’lik galibiyet Trabzon yerel basınında da geniş yankı uyandırdı.

03 Şubat 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
‘O sene bu sene olacak inşallah’

Fenerbahçe karşısında alınan 2-1’lik galibiyet Trabzon yerel basınında da geniş yankı uyandırdı. Günebakış Gazetesi, “O Sene Bu Sene, Olacak İnşallah” başlığını kullandı. Son Nokta ilk sayfasında “Çekilin Yoldan Fırtına Geliyor” derken Kuzey Ekspres gazetesi ise “Fırtına Kanarya’yı Akyazı’da Öttürdü” başlıklarına yer verdi.

Karadeniz Gazetesi “Trabzonspor Şampiyonluk Ateşini Yaktı. 1 Avans 2’de Biter, Bu Yolun Sonu Şampiyonluğa Gider” ifadelerini kullanırken Taka da “Bu tarihi yazın: 02.02.2020. Sen şampiyon olacaksın. 1996, 2005 ve 2011’i tekrarlamak istediler, Trabzon’un önünü kesmek için” değerlendirmesinde bulundu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...