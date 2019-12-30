Karadeniz ekibinin Kayserispor karşısında aldığı farklı galibiyet, yerel basında da geniş yankı uyandırdı. Taka gazetesi, “O şampiyonluk 2020’de gelecek” manşetini çıkarken Karadeniz gazetesi, “Dikkat dikkat! Şampiyon geçiyor, herkes ayağa”, “Dün Akyazı’da fırtına değil tsunami koptu” yorumunu yaptı.

Sonnokta gazetesi, “Mutlu yıllar Trabzon”, “Bordo-Mavililer’den bol gollü yeni yıl hediyesi”; derken Günebakış gazetesi, “Trabzon’dan gol şov”, “Bordo-Mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri’yi farklı mağlup ederek kapattı” ifadelerini kullandı.