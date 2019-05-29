‘O kupa Hatay’a gelecek’

Play-off final maçında Gazişehir Gaziantep ile yarın İstanbul’da karşılaşacak olan Hatayspor’da teknik direktör İlhan Palut, Hatay’a şampiyonluğu getirmek istediklerini söyledi.

İlhan Palut, finalin oynanacağı İstanbul’a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, “Artık bir sezon finali. Süper Lig’i çok istiyorduk. Adana Demirspor maçlarında da bu istek ve inancımızı gösterdik. Finalde gücümüzü koyacağız, mücadelemizi vereceğiz kendi futbol felsefemizi ortaya koyup inşallah bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız” dedi.