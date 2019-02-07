‘O benim önce kader arkadaşım, sonra evladım’

Fatih Terim’in futbolcu olmasını ve İstanbul’a giderek Galatasaray forması giymesini teşvik eden Talat Terim, eski bir röportajında, “Her baba evladının daima iyi olmasını, iyi yerde olmasını ister. Benim oğlum da yıllardır bu işe emek vermiş, burada muvaffak olmuş. Sevinçliyim, daima duacıyım ona. Onun üzüntüsü benim üzüntüm, onun gülmesi benim gülmem demektir. Ondan çok memnunum. Allah herkese böyle evlat versin. Her gün 5 vaktin içinde ve dışında evlatlarıma dua ederim, mekanları cennet olsun, günahları affolsun diye. Çünkü onlara layık evlatlar. Haddinden fazla güzel. Kelimelerle tarif edemiyorum. O kadar babaya karşı sevgisi, saygısı, hürmeti var ki...” demişti.

Metin Oktay: İki elini öpeceksin!

Fatih Terim’in Galatasaray’a transferi sırasında yaşadığı bir anıyı da paylaşan Talat Terim, “Ben çok razıyım sen de razı ol. Ben çok memnunum sen de memnun ol diye ona devamlı dua ederim. O benim evvela kader arkadaşım, can yoldaşım, sonra evladım. Galatasaray’a transfer olurken Metin Oktay eve geldi. Beni görüp, nasıl bir baba olduğumu anlatınca, ‘Fatih, babanın kaç elini öpüyorsun’ diye sordu. ‘Bir elini öpüyorum abi’ diye cevap verdi. “Hayır, iki elini öpeceksin” dedi. Hiç unutmuyorum. Galatasaray tuttuğu dalı koparır dedi ve aldı götürdü” ifadelerini kullanmıştı.