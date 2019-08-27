Galatasaray’ın ardından 2. hafta deplasmanda Antalyaspor’u da 2-0 yenen Yukatel Denizlispor adeta şaha kalktı. Tam 9 sene sonra döndüğü Süper Lig’de 2’de 2 yapan Yeşil-Siyahlılar rakiplerine şimdiden gözdağı verdi. Geçen sezon 9’uncu haftada Denizlispor’un başına geçip camiaya 1’inci Lig’de şampiyonluk sevinci yaşatan teknik direktör Yücel İldiz başarılı çizgisini Süper Lig arenasında da korudu. Ege ekibine büyük sevinçler yaşatan tecrübeli teknik adam, hem Galatasaray hem de Antalyaspor’a karşı istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi. İldiz, “Uzun yıllar sonra lige çıktık. Antalyaspor’un geçen sezondan beri istikrarlı bir gidişi var. 3 puan aldığımız için mutluyuz” dedi.

Sıra Göztepe’de

Eksikliklerini henüz gideremediklerini anlatan Yücel İldiz, “Oyunun ilk yarım saati istediğimiz gibi oynayamadık. İlk yarım saatten sonra istediklerimizi yapmaya başladık ve golü bulduk. Devreye dengede girdik. Kazanma arzusu açısından iyi bir karşılaşma oynadık. İlk deplasmanımızı kayıpsız geçtiğimiz için sevinçliyiz” dedi. Denizlispor Göztepe’ye konuk olacak.