O armayı öptü, çünkü...

Diğer kulüplerimiz gibi mali sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, oyuncularına zamanında ödeme yapamıyordu. Yabancılar ‘kazan kaldırmasın’ diye onların parası ödendi. Diğer yerliler susarken Tolgay’a yönetim, para konusunda süre verdi. Ancak verilen sözler tutulmadı ve yıldız futbolcu da TFF’ye şikayette bulundu. 3 Kasım 2018’de 1-0 kaybedilen Başakşehir deplasmanının devre arasında aralarında Tolgay’ın da olduğu birçok futbolcu soyunma odasının hemen yanında kurulan yemek masasının yolunu tuttu. Tolgay da burada 4 kaşık pilav yedi. Maçın ikinci yarısı başlamadan önce ise ona bu yaptığının yanlış olduğu ifade edildi.

2.5 ay suni çimde idman

Zaten kulüple FIFA’lık olan yıldız futbolcu, 11 Kasım’da Vodafone Arena’da 2-1 kaybedilen Sivas maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Yönetim, Şenol Güneş’in gitmesini istemediği Tolgay’ı, ‘takım içindeki disiplinsiz davranışları’ sebebiyle 2.5 ay suni çimde tek başına idman yapacağı Fulya’ya yolladı. Daha sonra ise serbest kalmaması için mecburen parası ödendi. Oyuncu konuşamadığı için basın üzerinden her türlü baskı yapıldı, dürüm haberleri ortaya atıldı. Hatta Yeni Malatya’nın, Tolgay’ı transfer edeceği bile yazıldı. Bu bilgi kirliliği ve yapılan baskı, Tolgay’ın sinirlerini de bozdu. Yönetim, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra yurt dışından teklifler gelince, üstüne bir de takım kötü sonuçlar alınca, Tolgay’ı takıma geri almak istedi.

Ortada özür falan yok

O an özür haberleri ortaya atıldı, ancak ortada özür falan yoktu, Tolgay kendisine yapılanları gördüğü için yönetime resti çekti. Kendisi Fenerbahçe’ye gitmek istediği için de transferin son gününde Kadıköy’ün yolunu tuttu. Yılda 2.5 milyon Euro kazanan, 10 milyon Euro serbest kalma bedeli olan bir oyuncu, sadece 3 milyon Euro’ya ezeli rakibe satıldı. Ryan Babel taraftara küfür edip, yine sahaya çıkarken, Ricardo Quaresma, Beşiktaş’tan ayrılmaya çalışıp, son anda Porto kapıları kapatınca takıma geri dönerken, Pepe parasını alamayınca transferini isterken; 4 kaşık pilav üzerinden kabak Tolgay’ın başına patladı. O da tüm doğruları ve yanlışlarıyla kendisine bu zorlu zamanda sonuna kadar kucak açan başta Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal olmak üzere tüm Fenerbahçeliler’e dört elle sarıldı.

Çağrı Davran