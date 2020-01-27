Ligde kalma mücadelesi veren West Ham, Steven Nzonzi'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Nzonzi'nin Galatasaray'daki sözleşmesinin feshedilmesini bekleyen Londra ekibi, tecrübeli ismin bonservisini elinde bulunduran Roma ile de transfer için söz kesti.

West Ham United Teknik Direktörü David Moyes'in, Premier League tecrübesini düşünerek transfer edilmesini istediği Fransız orta saha, Galatasaray'daki sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Steven Nzonzi'nin Galatasaray'daki performansı

Sarı kırmızılılara büyük umutlarla transfer edilen Steven Nzonzi, 15 maça çıkarken, 1 asist yaptı; Aralık ayında ise disiplinsiz davranışları gerekçesiyle kadro dışı kaldı.

Nzonzi'nin Galatasaray'daki maaşı ne kadar?

Galatasaray'ın Roma'dan bedelsiz kiraladığı 31 yaşındaki Fransız futbolcu, sarı kırmızılı kulüple yıllık 3.25 milyon Euro'ya anlaşmıştı.

Kaynak: Ajansspor