Nzonzi ve Galatasaray... Yolları nasıl kesişti?

Galatasaray - Nzonzi birleşmesinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Galatasaray’ın Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven N’Zonzi’nin, İtalyan ekibinden gönderilme nedeni belli oldu. Fransız futbolcunun son haftalarda sarı-kırmızılı ekipteki eleştirilen yönünün, aynı zamanda Roma’dan gönderilme nedeni olduğu ortaya çıktı.

'Ağır kalıyor' eleştirileri

Skorer'in haberine göre; Orta sahanın ortasında fizik yönüyle dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, güçlü yapısına karşın ağır kaldığı ve oyunu yavaşlattığı gibi eleştirilere de maruz kalmaya başladı. Fransa Milli Takımı’nın dünya şampiyonu olan kadrosunda yer alan deneyimli futbolcu için yazılan rapor belli oldu.

Fonseca istememiş

Paulo Fonseca’nın temmuzda takımın başına geçmesinin ardından Roma yönetimine sunduğu raporda, N’Zonzi’nin ağır olduğu için oynatmak istediği hızlı futbolu bozacağından gönderilmesini istediği, sarı-kırmızılılara transferinin önünün açıldığı öğrenildi.

Böylece Steven N’Zonzi’ye Galatasaray’da getirilen eleştirilerin, aynı zamanda futbolcunun Roma’dan gönderilme sebebi olduğu ortaya çıktı.

12 maçta 1 asist yaptı

Sarı-kırmızılılarda sekizi lig, dördü Avrupa olmak üzere 12 maçta forma giyen oyuncu 1 asist kaydetti.