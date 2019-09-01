Nzonzi tam isabet

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Steven Nzonzi, her maç performansının üzerine koyarak yoluna devam ediyor.

Fransız orta saha oyuncusu, Kayserispor deplasmanında da takımın en iyilerinden biri olmayı başardı. Karşılaşma boyunca 83 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, 74 kez isabetli pas vererek, yüzde 96’lık ortalama tutturdu ve Aslan’ı ayakta tutan isimlerden biri olmayı başardı.

Ayrıca 4 kez ikili mücadele kazanan ve 3 kez de kilit pas veren Nzonzi, uyum sağladıkça Galatasaray’a yapacağı katkının daha da artacağının sinyallerini veriyor. Cim Bom’un bedelsiz kiraladığı Nzonzi, geçen sezon Roma’nın en fazla top kapan oyuncusu olmayı da başarmıştı.