Nzonzi: Gruptan çıkabiliriz

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci mücadelesinde konuk ettiği Paris Saint-Germain'e (PSG) Mauro Icardi'nin 52. dakikada gelen golüyle 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, iyi bir performans sergilemesine rağmen aradığı golü bulamayarak ikinci maçlar sonunda grupta 1 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Nzonzi önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Ciddi bir maç oldu. Bireysel olarak onlar ön tarafta baskı kurmaya çalıştılar. Hata sonucu gol yedik. Biz de fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. "

"2 maç yaptık, daha şansımız var. Dışarıda berabere kaldık, burada büyük bir takıma yenildik. Şansımız devam ediyor, gruptan çıkabiliriz."