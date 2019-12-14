Nzonzi çıldırdı: Ne demek şimdi bu!

Sarı-kırmızılı ekibe büyük umutlarla Roma’dan transfer edilen Steven Nzonzi dün akşam süresiz kadro dışı bırakıldı. Performansı ile eleştirilen ve son Paris Saint Germain maçında adeta Fatih Terim’i çıldırtan hatalara imza atan Fransız futbolcu, Ankaragücü maçının kadrosunda olmadığını görünce sinirlendi.

İSYAN ETTİ

Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu kararın ardından "Ne demek şimdi bu. Sorumlu ben miyim? Bu tablonun sorumlusu ben isem eğer o zaman beni gönderin. Burada kalmak istemiyorum” dediği öğrenildi. Antrenmanda da yedek takımda denenen ve bu nedenle mutsuz olduğu belirtilen Nzonzi’nin tesislerdeki sert çıkışının ardından sıcağı sıcağına süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verildi.

Fatih Terim’in kararlarından memnun olmayan oyuncuların başında gelen Nzonzi, Galatasaray’da verilen şansları bir türlü iyi değerlendirememiş ve devre arası için gözden çıkarılmıştı. Ayrılma isteğinin oyuncudan gelmesi ise sarı-kırmızılıları sevindirdi. 3 milyon 250 bin euro senelik ücrete imza atan Nzonzi’nin maaşının bir bölümünün geri dönmesi durumunda Roma veya gideceği kulüp tarafından karşılanması mali yönden memnuniyet yarattı.

Kaynak: Skorer