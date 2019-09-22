Nzonzi: Bireysel hatalar yaptık

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray, 23'te Seri ile öne geçmesine rağmen Malatyaspor 89'da Guilherme ile bulduğu gol sonucunda beraberliği yakaladı. Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında uzatma dakikalarında yediği gollerle sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu kez de 89'da yediği golle 2 puanı Malatya'da bıraktı.

Karşılaşmanın ardından Steven Nzonzi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Nzonzi'nin açıklamaları:

“Söylenecek çok fazla bir şey yok. Buradan bir puan ile ayrılmak bizim için kötü oldu. Bizim de son 15 dakika boyunca pozisyonlarımız vardı. Maçın son dakikalarında konsantrasyon eksiği yaşadık ve bireysel hatalar yaptık diyebilirim.”