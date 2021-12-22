Nymburk - Galatasaray Nef maç sonucu: 86-92

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray Nef, E Grubu'ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 92-86 mağlup etti. Karşılaşma öncesi grup liderliğini garantilemiş olan Galatasaray; 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ile son 16 takım arasına kalmayı başardı. Nymburk ise 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ile turnuvaya veda etti.

Galatasaray'da Akoon-Purcell, 20 sayıyla en skorer isim olurken Kerry Blackshear 15, Dee Bost 14 ve Sadık Emir Kabaca da 12 sayıyla oynadılar.

Ev sahibi Nymburk'ta Vojtech Hruban, ürettiği 21 sayıyla maçın en skoreri olurke Lukas Palyza da 15 sayıyla maçı tamamladı.