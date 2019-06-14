Nwakaeme’ye yeni sözleşme

Geçtiğimiz sezon 27 lig maçında 10 gol 10 asistlik performans sergileyen Anthony Nwakaeme sözleşme gereği, katkı yaptığı gol sayısında 19’u geçtiği için 100 bin dolar prim almaya hak kazanmıştı.

Vitrine çıkan oyuncusunu kaybetmek istemeyen yönetim, sözleşmesinde 4.5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi olduğu belirtilen Nijeryalı oyuncuyla görüşme kararı aldı.

Bu maddenin kaldırılması konusunda yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği, 4 Temmuz’da başlayacak olan sezon hazırlıkları öncesi Nwakaeme ile yeni sözleşmenin yapılacağı kaydedildi.