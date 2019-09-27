Geçen sezon 11 gol, 11 asistlik performansı ile yıldızlaşan ve Trabzonspor’u sırtlayan Anthony Nwakaeme, büyük maçlarda oynadığı futbolla da göz dol durmuştu. Bu sezon skor açısından etkisiz kalan ve 9 maçta sadece 1 kez gol pası verebilen 30 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş karşılaşmasını hem kendisi hem de takı mı için kı rılma maçı olarak görüyor.

Karaman’ın en büyük kozu

Geçen sezo n Beşiktaş’la oynanan ve 2-2 berabere biten maçta takımı nın 2. golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, pazar akşamı da skora etki ederek, Fırtına’ ya galibiyeti getirmek istiyor. Te knik direktör Ünal Karaman da Nwakaeme’ye kritik maçta oldukça güveniyor.