Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında adeta yıldızlaştı. 29 yaşındaki futbolcu, 30. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla içeriye doğru hareketlendi. Önüne gelen rakiplerini tek tek çalımlayan Anthony, ceza sahası içerisinde düzgün vurdu ve harika bir slolom gole imzasını attı. Golün ardından ise Trabzonspor’un resmi sosyal medya hesabı Anthony’nin sevinç fotoğraflarıyla beraber, ‘Orta sahada başlayan tek kişilik muhteşem şov! Golün adı Anthony” paylaşımında bulundu. Nijeryalı oyuncu, 45’te ise bir kez daha sahneye çıktı ve Fırtına’nın devreye 2 farkla gitmesini sağladı.