Anthony Nwakaeme, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’a rakip olduğu son 3 maçın hepsinde gol sevinci yaşadı. Geçen sezonki 3-1’lik karşılaşmada ağları sarsan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk yarısında karşılaşmada yine rakip fileleri havalandırmıştı. Nwakaeme, dün de uzatmalarda sahneye çıktı. 90+6. dakikada sol korner bayrağının yakınında topla buluşan tecrübeli futbolcu, her zamanki gibi çok şık bir çalımla sıyrıldı. Devamında topu sürüp, dar açıdan kaleciyi avladı. Toplamda Süper Lig’de Malatyaspor’a 4. golünü kaydeden Nwakaeme, maçı da bitiren isimdi.

‘Hoca geldikten sonra...’

90 dakika sonrasında konuşan Nwakaeme, “Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Tüm takımı kutluyorum. Adım adım ilerliyoruz. Taraftarımızın sevgisi için çok teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Hocamız geldikten sonra önemli bir çıkış yakaladık. Onun gibi biriyle çalışmak çok güzel. Her geçen gün daha iyi olacağız” dedi.