Nwakaeme ve Bakasetas Fenerbahçe'ye siftah peşinde
Ligin tozunu attıran Nwakaeme 6 kez rakip olduğu Sarı-Lacivertliler'e karşı skor katkısı yapamazken, en büyük kozlardan Bakasetas da Fenerbahçe karşısında ağları sarsamadı. İki yıldız da yarın akşam siftah yaparak, şampiyonluk yolunda takımlarına büyük katkı vermeyi amaçlıyor.
Karadeniz ekibi yarın oynanacak dev maça hazırlanırken, yıldızlar da kritik mücadeleye farklı bir motivasyonla çıkacak. 2018-19 sezonu başında Bordo-Mavi renklere imza atan ve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 6 maçta da skor katkısı yapmayı başaramadı. Lig genelinde attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler karşısındaki şanssızlığını da yarın akşam bozmayı hedefliyor.
1 asisti var
Devre arasında Alanyaspor'dan kadroya katılan ve Trabzonspor için sahaya çıktığı 5 maçta 3 kez ağları havalandıran Bakasetas da Kanarya'ya karşı 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda 1 asiste imza atan Yunan yıldız, Sarı-Lacivertli fileleri sarsamadı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında atacağı golle hem siftah yapmayı hem de takımına galibiyeti getirmeyi planlıyor.