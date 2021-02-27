Karadeniz ekibi yarın oynanacak dev maça hazırlanırken, yıldızlar da kritik mücadeleye farklı bir motivasyonla çıkacak. 2018-19 sezonu başında Bordo-Mavi renklere imza atan ve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 6 maçta da skor katkısı yapmayı başaramadı. Lig genelinde attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler karşısındaki şanssızlığını da yarın akşam bozmayı hedefliyor.

1 asisti var

Devre arasında Alanyaspor'dan kadroya katılan ve Trabzonspor için sahaya çıktığı 5 maçta 3 kez ağları havalandıran Bakasetas da Kanarya'ya karşı 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda 1 asiste imza atan Yunan yıldız, Sarı-Lacivertli fileleri sarsamadı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında atacağı golle hem siftah yapmayı hem de takımına galibiyeti getirmeyi planlıyor.



