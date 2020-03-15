Nwakaeme uçuşa geçti
Anthony Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de çıktığı son 4 iç saha maçında 7 gole katkı sağladı. Bu sezon toplamda çıktığı 23 lig maçında 10 gol, 9 asisti bulunan Nijeryalı yıldıza, Başakşehir karşısında büyük görev düşüyor.
Anthony Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de çıktığı son 4 iç saha maçında 7 gole katkı sağladı. Bu süreçte 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan yıldız futbolcu, oldukça formda. Bu sezon toplamda çıktığı 23 lig maçında 10 gol, 9 asisti bulunan Nijeryalı yıldıza, Başakşehir karşısında büyük görev düşüyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Nwakaeme’den sık sık rakip kaleyi yoklamasını istedi.