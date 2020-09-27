Nwakaeme, Malatya'yı yine boş geçmedi

Anthony Nwakaeme ilk iki haftada skora katkı sağlayamamıştı. Nijeryalı yıldız dün akşam siftah yaptı. Maç öncesinde Yeni Malatyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan ve 3 gole direkt etki eden 31 yaşındaki oyuncu dün akşam da ağları sarstı

27 Eylül 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Nwakaeme, Malatya'yı yine boş geçmedi

İki sezondur gol ve asist sayılarında çift rakamlara ulaşarak, 'double-double' yapan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de yeni sezonun ilk iki haftasında skora katkı sağlayamamıştı. Nijeryalı yıldız dün akşam siftah yaptı. Maç öncesinde Yeni Malatyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan ve 3 gole direkt etki eden 31 yaşındaki oyuncu dün akşam da ağları sarstı. Şık bir golle farkı 3'e çıkaran başarılı oyuncu, geçen sezonki performanslarına yakın bir oyun ortaya koydu.

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