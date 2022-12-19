







Beşiktaş , teknik direktörü Şenol Güneş ile bir değişim sürecine hazırlanıyor. Kadro anlamındaki bu değişim süreci adına listede yer alan bir isimle görüşme gerçekleştirildi. Yıldız oyuncu, transfere yeşil ışık yakarken kulübüyle temaslara başlanmasına karar verildi.

Kupa mesaisi başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur maçında çarşamba günü Vodafone Park’ta Şanlıurfaspor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, hazırlıklarına bugün başlayacak.

2 haftalık Antalya kampı sonrasında 2 günlük izin yapan takım, bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Teknik ekip, bu mücadelede yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürecek.

Kalede rekabet tavan!

Siyah-Beyazlılar'ın 3 kalecisi, Antalya kampında güç depoladı ve form olarak zirve yaptı. Göreve gelir gelmez formayı Mert Günok'a veren teknik direktör Şenol Güneş; Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'i de dikkatle takip ediyor.

Kara Kartal’da sezon başında teknik direktör Valerien Ismael; Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin’e kalede forma vermişti. İki ismin de istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Mert Günok’a hiç şans vermeyen Fransız teknik adamın, görevden alınması sonrasında işler değişmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü olan Şenol Güneş, ilk olarak Mert Günok’a kaleyi emanet etmişti. İstikrarlı bir görüntü ortaya koyan Mert’in, Dünya Kupası sonrasında da yerini koruması bekleniyor.

Antalya kampında Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin’in de etkili görüntüler sergilemesi ve rekabete dahil olması sonrasında bu 2 genç ismi de yakından takip etme kararı alan Güneş’in kupada Ersin’i sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

Nathan Redmond’a istikrar şart

Siyah-Beyazlılar’ın teknik patronu Şenol Güneş, Antalya kampının yıldız ismi Nathan Redmond için planını yaptı. Deneyimli teknik direktör; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Redmond’un performansının istikrarlı olması halinde İngiliz yıldızın takımda kalmasını isteyecek.

Yönetim, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan futbolcu ile ilgili henüz kararını vermedi. Güneş’in bu konuda raporunu bekleyecek yönetim, memnun kalması halinde oyuncu ile yeni bir kontrat yapacak.

Son öneri Yusuf Erdoğan

Sol bek transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal’a, Trabzonspor ’un 30 yaşındaki oyuncusu Yusuf Erdoğan önerildi.

Deneyimli futbolcunun bedelsiz olarak Siyah-Beyazlılar’a kazandırılabileceği teknik ekibe iletildi. Yönetim, temaslar için Şenol Güneş’in kararını bekliyor.

Nampalys Mendy’ye kapılar açıldı

Beşiktaş; sağ bek, sol bek, stoper ve kanat transferi yapmayı planlıyor ancak listede ön libero hamlesi de var... Yönetim, İngiliz ekibi Leicester City’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nampalys Mendy’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

30 yaşındaki futbolcunun Leicester’den devre arası ayrılma seçeneği oluşursa Kara Kartal, devreye girip 1,67’lik ön liberoya Ocak’ta Siyah-Beyazlı formayı giydirecek.

Onur için yanıt bekleniyor

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda sağ bekte Valentin Rosier’le rekabet oluşturmak için bu bölgeye bir transfer yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, Kayserispor’dan Onur Bulut’a kancayı takmıştı.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kayserispor’dan 3 milyon Euro’luk taleple karşılaşan yönetim, Kayseri’ye 1.5 milyon Euro önerdi. 28 yaşındaki futbolcu için yapılan teklife yanıt bekleyen Kartal, bu rakamı artırmayacak.

NWAKAEME TAMAM

Beşiktaş'ın transfer radarındaki Anthony Nwakaeme, Kartal'a şu sözlerle yeşil ışık yaktı: "Siz direkt Al-Fahya ile temas kurup anlaşmaya varırsanız ben hiç sorun yaşatmadan imzayı atarım. Talebin benden kulübe değil, kulüpten bana gelmesi en mantıklı yol!"

Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş’in yönetime alınması konusunda rapor verdiği Anthony Nwakaeme’den mesaj geldi... Nijeryalı hücumcuyla İstanbul’da bir araya gelen idareciler, oyuncuyu istediklerini resmen ilettiler. Siyah-Beyazlılar, bu temaslar sırasında Nwakaeme’den kulübü Al-Fahya’dan bonservisini alıp gelmesi halinde transferin hızlı bir şekilde tamamlanabileceğini söylediler.

33 yaşındaki başarılı oyuncunun ise, Arabistan kulübünün sıkıntılı günler geçirdiğini belirtip, “Üstümde emeği olan özel bir kulüp. Bu süreçte kendilerine ayrılma isteğini iletirim. Ancak siz direkt kulüp ile temas kurup anlaşmaya varırsanız, ben hiç sorun yaşatmadan imzayı atarım. Talebin benden kulübe değil, kulüpten bana gelmesi en mantıklı yol” dedi. Bu garanti sözler üzerine Kartal, Al-Fahya Kulübü ile direkt temasa geçme kararı aldı.

Trabzon’u şampiyonluğa taşıdı

Trabzonspor’un geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de elde ettiği şampiyonluğa direkt katkı veren Nwakaeme, 30 karşılaşmada 13 gol ve 10 asistlik performans ortaya koymuştu. Sonrasında Bordo-Mavili kulüple yeni sözleşme konusunda maaşta anlaşamayan başarılı futbolcu, bir süre Süper Lig ve Avrupa’dan kulüplerle pazarlık yapıp sonuç alamaması sonrasında Arabistan ekibi Al-Fahya’yla anlaşmıştı.

Orhan Yıldırım

Anthony Nwakaeme'nin Açıklamaları