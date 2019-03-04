Nwakaeme: Gol için mutluyum ama...

Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Trezeguet'nin 90. dakikada penaltıdan attığı golle 1 puanı cebine koyan Kasımpaşa, ligde 6 hafta sonra puanla tanıştı.

Mücadelenin ardından Bordo Mavili ekibin yıldız futbolcusu Nwakaeme, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte yıldız futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Gol için mutluyum ama sonuç için mutlu değilim. Bu futbol, 90 dakika. Maalesef böyle bir sonuç aldık. İkinci yarı baskıyı bekliyorduk. Bu normal bir durum. Bizim hatamızdı, topu koruyarak ve pas yaparak maçı bitirebilirdik. Deplasmanda oynuyor ve kazanıyorsunuz rakibiniz üzerine gelecektir. Onazi konusunda videoyu gördüm ama çok bir bilgim yok."