Nwakaeme: Bugün istediğimizi aldık!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. 88. dakikada harika bir gole imza atan Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, galibiyeti hak ettikleri belirtti ve "Futbol böyle bir oyun, bazen beklemediğiniz kadar zor gider işler, bazen beklemediğiniz kadar kolay gidebilir. Son maçlarda beklemediğim ve istemediğim şeyler yaptım, bugün daha iyi şeyler yapabildim, takım da çok iyi bir performans sergiledi. Son maçlarda beklemediğim ve istemediğim şeyler yaptım, bugün daha iyi şeyler yapabildim, takım da çok iyi bir performans sergiledi." diye konuştu.

Doğru zamanda doğru işi yapmaya çalıştığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "İnsanlardan güzel şeyler duymak çok hoş. Bana güzel şeyler söyleyenlere teşekkür etmek istiyorum. Bazen yavaş olduğumu söyleyebilirler ama ben gerekli zamanda doğru işi yapmayı tercih ediyorum çünkü hep hızlı olursanız topu kaybedebilirsiniz." dedi.



