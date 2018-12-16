Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'ı boş geçmiyor

Trabzonspor'un Hapoel Beer Sheva'dan sezon başında transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta çıktığı ikinci maçta da ağları sarsmayı başardı.

16 Aralık 2018, Pazar 20:52
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Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'ı boş geçmiyor

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta çıktığı ikinci maçı da boş geçmedi.

Trabzonspor öncesi İsrail'in Hapoel Beer Sheva formasını giyen Nwakaeme, 23 Şubat 2017'de UEFA Avrupa Ligi maçında İsrail ekibiyle Beşiktaş'a karşı mücadele etmişti. Maçı temsilcimiz Beşiktaş 2-1 kazanırken Beer Sheva'nın tek golü 64. dakikada Anthony Nwakaeme'den gelmişti.

Bugün de Trabzonspor formasıyla Vodafone Park'a çıkan Nwakaeme, yine Beşiktaş deplasmanında golü bulmayı başardı. Nijeryalı yıldız, maçın 47. dakikasında takımı 2-0 öne geçiren golü attı.

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