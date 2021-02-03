Nwakaeme artık büyücü!

Yıldız oyuncu, Abdullah Avcı’nın sisteminin en önemli parçası haline gelmekle kalmadı, her maça damga vurmaya başladı. Son olarak Beşiktaş maçının kilidini açan isim olan, dar alanda yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakan Nwakaeme, Bordo-Mavililer’in büyücüsü oldu! Başarılı oyuncuyu artık takım arkadaşları da ‘Büyücü’ lakabıyla çağırıyor. Takım içinde ‘Sihirbaz’ ve ‘Büyücü’ gibi yakıştırmalar yapılan Nwakaeme’nin de moralinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.