Nwakaeme 30 yıl sonra double-double!

Trabzonspor’un sezon başında Hapoel Beer Sheva’dan kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, bordo-mavili ekipte sezona damga vurmayı başardı. İsrail ekibinden sadece 1 milyon euro karşılığında alınan Nijeryalı forvet, tüm kulvarlarda 12 gol, 12 asistle takımda skora en çok katkı yapan oyuncu oldu.

Ligin son haftasında Çaykur Rizespor karşısında 2 gol pası veren Nwakaeme, ligde asist sayısını 10’a çıkardı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig’i 10 gol, 10 asistle tamamlayarak büyük alkış aldı. Nwakaeme, 15 golle Karadeniz ekibinin en golcü ismi olan Rodallega ile birlikte sezonu dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkı kazanan bordo-mavililerin başarısında önemli rol oynadı.

10 gol, 10 asisitlik lig karnesiyle iki istatistikte birden çift haneli rakamları yakalayan bordo-mavili oyuncu, gelecek sezon için de Karadeniz ekibine büyük güvence verdi. Basketbol tabiriyle double-double’a ulaşan futbolcu bu alandaki özlemi de bitirdi. Trabzonspor’da son olarak Orhan Çıkrıkçı 1989-90 sezonunu 11 gol, 10 asistle noktalamıştı.

Nwakaeme, lig performansları göz önünde bulundurulduğunda böylece kendisinin de en iyi sezonuna imza attı. Hapoel Beer-Sheva’da geçen sezon ligde 10 gol, 7 asist yapan tecrübeli futbolcu, bir önceki sezon da 11 gol, 6 asist kaydetmişti. Hem gol hem asist rakamlarında çift hanelere ulaştığı başka sezonu yoktu. (Milliyet)