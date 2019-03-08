Kontrollü bir deney olarak tasarlanmayan, ancak gerçek dünya oyuncularının verilerinin bir gözlemi olan analiz sonucunda elde edilen veriler, beklendiği üzere daha yüksek kare hızlarının reaksiyon süresine ve rekabetçi performansa yardımcı olacağı eğilimini destekliyor.

Veriler, yüksek tazeleme hızlı monitörlere ve daha yüksek seviyedeki GPU'lara sahip oyuncuların, 60 Hz monitöre sahip ve daha düşük performanslı GPU'larla oynayan oyunculara göre anlamlı derecede daha yüksek bir K/D oranına sahip olduğunu gösteriyor. Battle Royale için 60 FPS/Hz değeri artık yeterli olmazken, bu oyunlarda rekabetçi olunması istendiğinde sistemin 144+ FPS'de çalışacak şekilde optimize edilmesi ve yüksek yenileme hızına sahip bir monitörle desteklenmesi gerekiyor.

NVIDIA, en rekabetçi donanımı geliştirmek için yıllardır e-spor uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. NVIDIA grafik kartları, gecikme süresini ve genel tepki süresini artırmanıza yardımcı olan yüksek kare hızlı oyun için optimize edilmiştir.



