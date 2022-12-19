Nusret sahaya indi, sosyal medya ayağa kalktı: Büyük tepki!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'dan final muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Arjantin'in ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında, Kylian Mbappe'nin üst üste bulduğu gollerle durum 2-2'ye geldi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında Tangocular Lionel Messi'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Mücadelenin sonlarına doğru Fransa bir kez daha penaltı kazandı ve Kylian Mbappe yine fileleri havalandırarak skora bir kez daha denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları sonunda Arjantin, 36 sene sonra Dünya Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.





MESSI TARİHE GEÇTİ

Sonunda Dünya Kupası'nı kazanmayı başaran Lionel Messi, Fransa karşısında kupada toplamdaki 26. maçına çıktı ve turnuva tarihinde en çok forma giyen oyuncu olarak 25 maçlı Alman efsane Lothar Matthaus'u geride bıraktı.

Finalde penaltıdan ağları havalandıran, Katar'daki 7. ve son sınavında 3 asistinin yanına 7. golünü ekleyen 35 yaşındaki süperstar, bir Dünya Kupası'nın gruplar dahil her aşamasında ağları havalandıran ilk isim oldu.

Messi, turnuva tarihinde iki kez en iyi oyuncu seçilen (2014, 2022) ilk isim unvanını da elde etti.

NUSRET SAHAYA İNDİ

Kupa seramonisinin ardından Arjantinli futbolcular ve eşleri Lusail Stadyumu'nun çimlerinde kupa sevinici doyasıya kutladı.

Sahada bunlar yaşanırken ekranlara, 'Salt Bea' akımıyla ünlenen Türk Şef Nusret'in indiği görüldü. Angel Di Maria ve Dünya Kupası ile fotoğraf çekilen Nusret, Arjantin'in yedek kalecisi Armani'nin de madalyasını ısırarak poz vermeyi ihmal etti.





ARJANTİNLİ TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

İlerleyen dakikalarda ekranlara yansıyan görüntülerde Messi ile konuşmaya çalışan Nusret'in süperstar tarafından görmezden geldiği görüldü.

Ekranlara yansıyan bu görüntüler başta Arjantinli taraftarlar olmak üzere futbolseverlerin yoğun tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada görüntülerle ilgili paylaşım yapan futbolseverler, Nusret'e tepki gösterirken ısrarla Messi'nin yanında görünmeye çalışmasını eleştirdi.





TARAFTARLARIN TEPKİLERİ

"Messi, Salt Bea'ye iki kez 'Hayır' dedi. Adam onu tekrar kovaladı ve yakaladı"

"Salt Bea'nin yaptığı hareket acınasıydı."

"Messi'nin bir cübbeyle örtülmesi ve Salt Bea'nin kupayla poz vermesine müsaade edilmesi nedeniyle harika final biraz mahvoldu"