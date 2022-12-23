Futbol tarihinde ilk kez Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin finalde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Lionel Messi, koleksiyonundaki en büyük parçayı da tamamlarken, tarihin en iyi futbolcuları arasında ilk sıralar kendini yazdırdı.

MESSI TARİHE GEÇTİ

Sonunda Dünya Kupası'nı kazanmayı başaran Lionel Messi, Fransa karşısında kupada toplamdaki 26. maçına çıktı ve turnuva tarihinde en çok forma giyen oyuncu olarak 25 maçlı Alman efsane Lothar Matthaus'u geride bıraktı.









Finalde penaltıdan ağları havalandıran, Katar'daki 7. ve son sınavında 3 asistinin yanına 7. golünü ekleyen 35 yaşındaki süperstar, bir Dünya Kupası'nın gruplar dahil her aşamasında ağları havalandıran ilk isim oldu. Messi, turnuva tarihinde iki kez en iyi oyuncu seçilen (2014, 2022) ilk isim unvanını da elde etti.

MESSİ 'YUMURTA'YI KIRDI'

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası'nın ardından sosyal medyada da rekor kırdı. Messi, kişisel Instagram hesabı üzerinden Dünya Kupası şampiyonluğuyla ilgili bir kutlama fotoğrafı paylaştı. Messi'nin Dünya Kupası zaferi gönderisi 57,2 milyon beğeniyle yumurta gönderisini geçti ve tarihin en çok beğenilen Instagram gönderisi oldu.





MESSI'NİN PEŞİNE TAKILDI

Kupa töreninin ardından Türk Şef Nusret Gökçe de sahaya inerek, Arjantinli oyuncuların sevincine ortak olmaya çalışmıştı. Kupayı eline alarak, Angel Di Maria ile fotoğraf çekilen Nusret, ardından Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'ye yönelmişti.





TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sosyal medyada görüntüleri izleyen futbolseverler, Nusret Gökçe'ye büyük tepki gösterirken; "Messi, Salt Bea'ye iki kez 'Hayır' dedi. Adam onu tekrar kovaladı ve yakaladı. Nusret'e gelen sosyal medya tepkileri şu şekilde; 'Salt Bea'nin yaptığı hareket acınasıydı.' , 'Messi'nin bir cübbeyle örtülmesi ve Salt Bea'nin kupayla poz vermesine müsaade edilmesi nedeniyle harika final biraz mahvoldu" gibi ifadeler kullanıldı.





MEN EDİLDİ

Sosyal medyada birçok ünlüyle fotoğraf çektiren, dünyada da yaptığı şovla ünlü olan Nusret'in sık sık spor karşılaşmalarının ardından sahaya inmesi, oyuncular ve kupalarla fotoğraflar çekilmesi büyük tepkiye neden olurken ilk tedbir Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. ABD'de 1914 yılından beri düzenlenen bir futbol turnuvası olan Lamar Hunt ABD Açık Kupası'ndan Nusret Gökçe'nin men edildiği açıklandı. Organizasyonun resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Salt Bea, ABD Açık Kupası finalinden men edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.





Dün ABD Açık Kupası'ndan men edildiği haberleri çıkarken bugün de Nusret için şok eden bir gelişme yaşandı. PSG'nin düna yıldızı Lionel Messi'yi fotoğraf çektirmek için uzun süre ikna etmeye çalışan Nusret sonunda amacına ulaşmış ve Arjantin'in yıldızını ikna etmişti. FIFA gündem olan ve eleştiri toplayan bu hareket sonrası ilk hamlesini yaptı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sky Sports'ta yer alan habere göre; FIFA, Türk Şef Nusret Gökçe'nin Arjantin - Fransa finali sonrasında sahaya inip kupayla poz vermesi ve futbolcularla selfie çektirmesi hakkında soruşturma başlattı. FIFA, Nusret Gökçe'nin sahaya izinsiz olarak girdiğini duyurdu. Salt Bae lakaplı şefin sahaya girmesine izin veren personelin ceza alacağı kaydedildi. Nusret Gökçe'nin 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlarda stadyuma alınmaması gibi bazı men cezaları alabileceği belirtildi.

HERRERA'DAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Atletico Madrid forması giyen eski PSG'li futbolcu Ander Herrera'dan güldüren bir paylaşım geldi. Eski PSG'li futbolcu Instagram hesabından Messi'nin Dünya Kupası ile yatakta uyurken çektiği fotoğrafa Nusret'in photoshoplu halini paylaştı. İspanyol futbolcu paylaşımına "JAAAHAHAHAHAHA" şeklinde kahkaha ifadeleri de ekledi.





Ander Herrera instagram hesabından paylaştığı fotoğraf