Deneyimli teknik direktör Nurullah Sağlam, Türk futbol tarihinde iz bırakan Fenerbahçe-Gaziantepspor ve Denizlispor-Fenerbahçe maçlarında yaşananları ilk kez anlattı. Sağlam, 2000-01 sezonunda Fenerbahçe'nin 3-0 geriden gelip 4-3 kazandığı Gaziantepspor maçı ile 2005-06 sezonunda yine lig tarihine geçen Denizlispor-Fenerbahçe maçı hakkında şu ifadeleri kullandı.

"Geri dönüşün mimarı Fenerbahçe taraftarıydı"

Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Nurullah Sağlam, "Fenerbahçe-Gaziantepspor maçında teknik direktör Sakıp Özberk'in ekibindeydim. İlk yarı 3-0 öndeydik fakat ikinci yarıda çok farklı bir atmosfer vardı. Maçı 4-3 kaybettik. O maçı Fenerbahçe taraftarı kazandı. O maçta teknik direktör ve futbolcunun yapacağı bir şey yoktu. Geri dönüşün mimarı Fenerbahçe taraftarıydı. O maçın üzerinden yıllar geçti. Birçok insan ne yazık ki satılan bir maç olarak gördü. Tertemiz bir maçtı. Şike yapan adam 3-0'dan 4-3 mü yenilir? Sakıp Hoca'nın teknik adamlığını tartışabiliriz ama adamlığını asla tartışamayız." dedi.

14 Mayıs 2006 yılında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Denizlispor-Fenerbahçe maçında Yeşil-Siyahlı takımın teknik direktörü olarak sahada olan Sağlam, "Denizlispor-Fenerbahçe maçı Anneler Günü'ne denk gelmişti. O gün motivasyon anlamında bizim için kolay oldu. Oyuncularımız inanılmaz bir cesaret gösterdi. Fenerbahçe'den daha iyi oynadık.

Hakem Selçuk Dereli doğru maç yönetti, sonuca etki edecek bir yönetim sergilemedi. İkinci yarıdaki 16 dakikalık uzatma süresi fazla oldu. Maçta 16 dakika kadar uzayacak bir şey olmamıştı. Bizim o gün Galatasaray'la bir ilgimiz yoktu ki... Kim sahada kaybetmek ister? Bizim için Gaziantep-Malatyaspor maçı önemliydi, bizim ilgimiz Galatasaray maçı ve şampiyonluk yarışı değildi." ifadelerini kullandı.

"16 yazılı tabelayı 4. hakemin elinde görünce Daum'un oyuncu değiştireceğini düşündüm"

Maçın 16 dakika uzamasına şaşırdığını söyleyen Nurullah Sağlam, "16 yazılı tabelayı 4. hakemin elinde görünce Daum'un oyuncu değiştireceğini düşündüm ve kulübeye doğru 'Geç kalmadı mı?' dedim. Yedek kalecimiz Süleyman Küçük, 'Hocam oyuncu değişikliği yok, hakem 16 dakika uzatma gösterdi' dedi. Hakemin maçı 16 dakika uzatmasına çok şaşırmıştım." diye konuştu.



